Девушка дня Instagram: горячая штучка Ангелина Бойко

У девушки 224 тысячи подписчиков в Instagram.

Ангелина Бойко – модель Playboy, которая вырвалась из российской глубинки, и стала регулярно сниматься в фотосессиях для популярного мужского журнала. Девушка благодаря своей внешности: пышному бюсту, тонкой талии и аппетитным ягодицам, стала завсегдатаем страниц издания.

Бойко теперь живет на Бали, путешествует по всему миру, и балует подписчиков откровенными фото в нижнем белье, купальниках, а зачастую – и без одежды.

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