Девушка дня Instagram: горячая штучка Шарлотта МакКинни с "чересчур большой грудью"

У модели более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

24-летняя Шарлотта МакКинни – модель из США, которая ранее жаловалась на проблемы с "чересчур большой грудью" и даже грозилась уменьшить свои прелести хирургически.

После таких разговоров поклонники всерьез обеспокоились внешностью малышки Лотты и стали пристально следить за ее формами. "Что случилось с твоей грудью? Кажется, она уменьшилась на несколько размеров", – написал andersh1234, комментируя фото с пляжа (номер три в галерее).

Однако в целом фанаты фигурой Шарлотты довольны: "Как сексуально!", "Просто мокрый сон пацана", "Горячо" – наиболее частые комментарии к фото МакКинни.

К слову, недавно модель призналась, что поддерживать фигуру ей помогает сбалансированное питание в течение всего года.

Ранее бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась секретом, как достичь идеальной фигуры.

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