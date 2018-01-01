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Девушка дня Instagram: грудастая модель Playboy Хлоя Кхан

Сегодня, 12:07
Хлоя Кхан < >
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1 / 20 После пластических операций фигура Хлои выглядит эффектно (instagram.com/chloe.khan)

У девушки 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Хлоя Кхан - британская модель, актриса фильмов для взрослых и реалити-звезда.  Девушка потратила на "тюнинг" более 100 тысяч фунтов стерлингов: она увеличила грудь, сделала "дизайнерскую вагину" и попу.  

Хлои из-за упругой попы и пышного бюста сравнивают с Ким Кардашьян –красотка сама и не против походить на знаменитую светскую львицу. К слову, для Хлои откровенные наряды, купальники и белье – это вещи, которым она отдает предпочтение в обычной жизни.

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Девушка дня Instagram, Хлоя Кхан
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