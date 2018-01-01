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Девушка дня Instagram: горячая канадская модель Беатрис Бушар

Сегодня, 12:03
Беатрис Бушар, модель < >
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1 / 19 Беатрис любит выкладывать снимки в бикини (instagram.com/beatricebouchard)

У девушки 263 тысячи подписчиков в Instagram.

Беатрис Бушар – сестра-близняшка знаменитой теннисистки Эжени Бушар. Девушка не занимается регулярно спортом, любит посещать клубы, и пьет алкоголь, но при этом выглядит она ни чуть не хуже знаменитой сестры.

Беатрис работает моделью и больше всего любит позировать перед камерами в бикини. Беатрис публикует гораздо чаще откровенные фотографии, в отличие от Эжени, но это, наверное, их единственное отличие друг от друга.

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Девушка дня Instagram, Беатрис Бушар
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