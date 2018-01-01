Сегодня, 16:24 RSS

Девушка дня Instagram: красотка с осиной талией и пышными формами Алина Лобачева

Сегодня, 14:11
модель < >
< >
1 / 20 Алина Лобачева часто делится с подписчиками откровенными фотографиями с отдыха (instagram.com/malinkaaa95)

У девушки 806 тысяч подписчиков в Instagram.

Российская модель Алина Лобачева покорила около миллиона подписчиков Instagram. Алина может похвастаться великолепной фигурой: осиной талией, пышными формами и длинными стройными ногами.

Большая часть фотографий Алины — в обтягивающих платьях, красивых комплектах нижнего белья и миниатюрных купальниках. Одно время Алине приписывали роман с Тимати (но эта информация так и не была подтверждена), а недавно в некоторых СМИ девушку стали сравнивать с сестрами Кардашьян. 

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Девушка дня Instagram, Алина Лобачева
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться