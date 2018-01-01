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Девушка дня Instagram: лучшая модель нижнего белья и бикини Татьяна Митюшина

Сегодня, 10:49
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1 / 20 Татьяна Митюшина переехала в США, и там выстраивает модельную карьеру (instagram.com/mit_tanya)

У девушки 403 тысячи подписчиков в Instagram.

Модель из России Татьяна Митюшина начинала свою модельную карьеру в Перми. Позже она представляла московское модельное агентство "President", была лицом известных марок, снималась для обложки журнала Harper's Bazaar.

Однако последние годы девушка проживает в США, она снялась в фильме "Страсти по Дон Жуану". Также она сыграла роль в сериале "Приманка". Митюшина прекрасно показывает нижнее белье и купальники. Это ее стихия, и в этом направлении она непревзойденный лидер. Кроме того, она снималась для рекламы нижнего белья известного бренда Intimissimi, который представляли Алиса Миллер и Ирина Шейк. 

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Девушка дня Instagram, Татьяна Митюшина
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