Девушка дня Instagram: лучшая модель нижнего белья и бикини Татьяна Митюшина

У девушки 403 тысячи подписчиков в Instagram.

Модель из России Татьяна Митюшина начинала свою модельную карьеру в Перми. Позже она представляла московское модельное агентство "President", была лицом известных марок, снималась для обложки журнала Harper's Bazaar.

Однако последние годы девушка проживает в США, она снялась в фильме "Страсти по Дон Жуану". Также она сыграла роль в сериале "Приманка". Митюшина прекрасно показывает нижнее белье и купальники. Это ее стихия, и в этом направлении она непревзойденный лидер. Кроме того, она снималась для рекламы нижнего белья известного бренда Intimissimi, который представляли Алиса Миллер и Ирина Шейк.

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