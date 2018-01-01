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Девушка дня Instagram: модель, поразившая Сеть своей откровенностью, Ольга Абрамович

Сегодня, 11:08
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1 / 20 Судя по фото Оли, ее любимая одежда -купальники и нижнее белье (instagram.com/oabramovich)

У девушки 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Еще одна российская красотка, хоть и не является родственницей миллионера Абрамовича, своей минуты славы все же добилась. 28-летняя блондинка из Перми прекрасно умеет пиарить свои весьма откровенные фотографии, большинство из которых вполне можно было бы опубликовать в хорошем зарубежном глянце. 

Фотографии Оли, где она одета в большее количество одежды, чем откровенный купальник или сексуальное белье, практически нет шансов найти. Она прекрасно знает все свои достоинства и старается их по максимуму открыть публике. 

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Девушка дня Instagram, Ольга Абрамович
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