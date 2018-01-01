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Девушка дня Instagram: модель с идеальным телом Валентина Гришко

Сегодня, 11:31
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1 / 20 Валентина Гришко часто балует подписчиков пикантными фото в нижнем белье и купальниках (instagram.com/valentivitell)

У девушки 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Валентина Гришко родилась в Красноярске, затем переехала в Омск. Отучилась в Омском государственном педагогическом университете на PR-менеджера. Сейчас модель проживает в Москве. Девушка умеет рисовать, катается на сноубордах и любит отдых в теплых краях.

Валентина покорила своих подписчиков в Instagram откровенными фото в нижнем белье и откровенных купальниках, иногда она выкладывает фото, где она запечатлена абсолютно обнаженная.

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Девушка дня Instagram, Валентина Гришко
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