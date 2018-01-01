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Девушка дня Instagram: обладательница роскошных форм Рози Рофф

Сегодня, 10:50
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1 / 15 Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной (instagram.com/rosieroff)

У девушки 1, 9 миллионов подписчиков в Instagram.

Обладательница роскошных форм Рози Рофф - английская модель купальников и дамского белья. Рофф прославилась совсем недавно, благодаря работе во время боксерских боев. Ринг-герл выносила таблички с номерами раундов.

После работы ринг-герл на красавицу положили глаз представители мужских журналов и тут же предложили ей сотрудничество. Уже совсем скоро она стала востребованной моделью. Она была замечена на страницах таких изданий как Maxim, FHM и Loaded.

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Девушка дня Instagram, Рози Рофф
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