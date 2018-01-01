Девушка дня Instagram: охотница на олигархов Настя Рыбка

У девушки из эскорт-агенства 90 тысяч подписчиков.

22-летняя Instagram-блогер Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) стала знаменитой после скандального расследования о ее связях с бизнесменом Олегом Дерипаской. Она выложила фото с отдыха на яхте олигарха. Это дало начало расследованию российского политика-оппозиционера Алексея Навального об отдыхе в Норвегии заместителя главы правительства РФ Сергея Приходько, так как они находились на яхте вместе.

Рыбка обвинила Приходько и Дерипаску в групповом изнасиловании на яхте и потребовала, чтобы последний женился на ней. Вскоре Рыбка уточнила, что это была шутка. Однако, Олег Дерипаска подал на девушку в суд.

Девушка живет в Москве, где занимается коучингом, работает моделью и проводит тренинги по соблазнению.

Ранее Настя Рыбка возглавила топ поисковых запросов на PornHub.