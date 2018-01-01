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Девушка дня Instagram: привлекательная крошка Тахлиа Пэрис

Сегодня, 11:14
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1 / 20 Девушка любит выкладывать фото ню и сниматься в минимуме одежды (instagram.com/tahliaparis)

У девушки 236 тысяч подписчиков в Instagram.

Сексапильная блондинка Тахлиа Пэрис (Tahlia Paris) родилась 12 октября 1996 года в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Девушка после окончания школы девушка решила попробовать себя в роли модели Playboy Plus.

Уже в возрасте 19 лет Пэрис снялась в своей первой обнаженной съемке для Playboy Plus. Она была признана Cyberirl Playboy за январь 2016 года и Cybergirl of the Year за 2017 год. Тахлиа увлекается серфингом, пешим туризмом и ездой на мотоциклах.

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Девушка дня Instagram, Тахлиа Пэрис
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