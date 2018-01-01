Девушка дня Instagram: пышногрудая актриса и модель Яна Кошкина

У девушки 297 тысяч подписчиков в Instagram.

Яна Кошкина родилась в апреле 1990 года в Санкт-Петербурге. Она с 4 лет занималась художественной гимнастикой, успешно сдала нормативы на мастера спорта, а также какое-то время серьезно занималась синхронным плаванием.

Вскоре она перебралась в Москву, и начала ходить на кастинги. Первая "звездная" роль в сериале "ЧОП", после которой сексуальную девушку заметили, — и актриса сразу получила работу на Первом канале. Да не какой-то там ассистенткой, а ведущей полноценного шоу, в котором принимают участие звезды эстрады. Главным "козырем" Яны считают ее эффектную внешность. Актриса делает ставку на сексуальность. Многие считают, что она действительно похожа на кошку.

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