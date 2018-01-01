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Девушка дня Instagram: пышногрудая знойная красавица Линдси Кевич

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1 / 15 Девушка покорила Инстаграм естественной красотой и внушительным бюстом (lindseykevitch.instagram)

У девушки 192 тысячи подписчиков в Instagram.

Начинающая американская певица Линдси Кевич пока мало известна своими песнями, но слава о ней ширится по соцсетям. Девушка из Майами покорила Инстаграм естественной красотой и внушительным бюстом.

У Линдси бюст размера DDD (пятый с половиной), при этом абсолютно натуральный. А фигура юной певицы подтянутая и спортивная. За несколько месяцев количество подписчиков красотки превысило 100 тысяч. Девушку пригласили в модельное агентство, а о ее фотоблоге написали сайты журналов Maxim и Esquire.
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Девушка дня Instagram, Линдси Кевич, модель
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