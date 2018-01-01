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Девушка дня Instagram: пышногрудая звезда Сети Шантель Залес

Сегодня, 11:10
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1 / 20 Как родители не пытались привить Шантель Залес любовь к музыке, она все равно подалась в "спортивные" модели (instagram.com/chantelzales)

У девушки 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Модель из Лос-Анджелеса Шантель Залес - гремучая смесь с испанскими и коста-риканскими корнями, родившаяся в Нью-Мексико. В детстве занималась футболом и плаванием, но затем родители уговорили ее взять уроки игры на скрипке и саксофоне.

Однако в университете Шантель вновь вернулась в большой спорт. Устроилась в боксе менеджером по работе с клиентами одной боксерской организации и занималась подбором ринг-герлз для боев ESPN.

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Девушка дня Instagram, Шантель Залес
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