Девушка дня Instagram: российская Анджелина Джоли Галинка Миргаева

У девушки 2,3 миллиона подписчиков в Instagram.

30-летняя голубоглазая шатенка родом из российской глубинки покорила сердца соотечественников и иностранных граждан фотоснимками из Instagram. За сексуальные пухлые губы девушка получила неофициальное звание "российской Анджелины Джоли".

У девушки модельные параметры 83-54-85, однако, ее рост всего лишь 160 сантиметров, из-за этого девушка не выходит на подиумы, однако, в Instagram она создала площадку здорового образа жизни и фитнеса. Ее аккаунт насчитывает сотни различных фотосессий, сделанных в бассейне, на пляже, в её доме.