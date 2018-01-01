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Девушка дня Instagram: русская Ким Кардашьян Анастасия Квитко

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1 / 20 Девушка известна как русская Ким Кардашьян (anastasiya_kvitko/instagram)

У девушки 7,9 миллионов подписчиков в Instagram.

Анастасия Квитко – российская фотомодель и блогер в Instagram. В возрасте 17 лет начала карьеру модели. Во ВКонтакте Анастасию заметил известный фотограф Анвар Норов и предложил ей сотрудничество. В 2013 году она переехала в Москву, участвовала в различных съёмках. В конце 2015 года, после предложения о работе от Kanye West Clothing, переехала в США.

В начале 2016 года жила в Майами, затем переехала в Лос-Анджелес. Имеет нестандартные параметры фигуры: 95-63-105. Как утверждает Анастасия, она никогда не делала пластических операций
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Девушка дня Instagram, Ким Кардашьян, Анастасия Квитко, модель
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