Сегодня, 14:00 RSS

Девушка дня Instagram: самая аппетитная фитнес-модель Сети Ана Чери

Сегодня, 11:49
модель < >
< >
1 / 20 Ана Чери чаще снимается в купальниках и нижнем белье, чем в какой-либо одежде (instagram.com/anacheri)

У девушки 11,2 миллионов подписчиков в Instagram.

Калифорнийская фитнес-модель Ана Чери смогла заполучить в свой Instagram более 11 миллионов подписчиков благодаря снимкам своей потрясающей подтянутой фигуры.

В феврале 2013 года получила титул "Кибергерл месяца" журнала "Playboy". В октябре 2015 года стала Playmate журнала "Playboy". Снималась для журналов "Muscle & Fitness", "Sports Illustrated", "Maxim" и других. Ана — представитель продукции для похудения и бодибилдинга компании "Shredz".

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Девушка дня Instagram, Ана Чери
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться