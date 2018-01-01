Девушка дня Instagram: самая красивая попа соцсети Джен Селтер

У фотомодели на страничке 11,8 миллионов подписчиков.

Фитнес-тренера из Нью-Йорка Джен Селтер называют самой красивой попой Instagram. Этот титул девушке присвоили неспроста: она стала ежедневно выкладывать на своей страничке @jenselter фотографии своей выдающейся попы, сделанные во время тренировок в тренажерном зале и с занятий йогой.

Джен в свои 24 года уже снималась для журналов Elle, FHM, Muscle & Fitness, Vanity Fair,Maxim, Men's Health, Playboy. Сотрудничает с Nike, Lululemon и New Balance. В настоящее время живет и работает в Нью-Йорке.

Ранее Настя Каменских посветила попой перед Позитивом.