Девушка дня Instagram: самый развратный игрок в покер Сара Андервуд

У девушки 9 миллионов подписчиков в Instagram.

Американская фотомодель, актриса и профессиональный игрок в покер Сара Джин Андервуд стала настоящим открытием в Сети – главным образом из-за своих откровенных фотосессий.

Джин впервые появилась в мужском журнале Playboy в октябре 2005 года. Андервуд была Playmate месяца в июле 2006 года и Playmate года в 2007 году. Девушка появилась во многих видео Playboy. Она также снимается в фильмах, её дебютом стала небольшая роль в "Очень эпическом кино" (2007).

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