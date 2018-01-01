Девушка дня Instagram: самый сексапильный диджей Брук Эверс

У девушки 566 тысяч подписчиков в Instagram.

Брук Эверс - австралийская телевизионная личность, модель и ди-джей. Ее первый прорыв состоялся в 2008 году, когда она стала "Beach Beach Babe of the Year" и попала на обложку национального журнала "Zoo Weekly". В качестве международной модели Брук работала с такими крупными брендами, как Billabong Australia, Mrs Palmers Surf и Quiksilver Worldwide.

Эверс давно усердно занимается спортом, у девушки отличная фигура, благодаря ее упругим формам с Брук сотрудничают известные бренды купальников и нижнего белья.

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