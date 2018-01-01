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Девушка дня Instagram: сексапильная актриса Даниэлла Грэйс

Сегодня, 11:15
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1 / 15 Даниэлла Грэйс активно ведет свой блог, и часто делится с подписчиками откровенными фото (instagram.com/daniellagrace)

У девушки 215 тысяч подписчиков в Instagram.

Даниэлла Грэйс – модель и актриса из Лос-Анджелеса. Девушка - прекрасное сочетание бразильского, португальского и итальянского наследия, поэтому неудивительно, что она может свободно говорить на португальском и итальянском языках.

Когда ей было 20 лет, она переехала в Лос-Анджелес и поступила в Американскую академию драматических искусств. В первый месяц после школы она получила на первую крупную роль в художественном фильме "Песчаные замки".

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Девушка дня Instagram, Даниэлла Грэйс
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