Девушка дня Instagram: сексапильная актриса Даниэлла Грэйс

У девушки 215 тысяч подписчиков в Instagram.

Даниэлла Грэйс – модель и актриса из Лос-Анджелеса. Девушка - прекрасное сочетание бразильского, португальского и итальянского наследия, поэтому неудивительно, что она может свободно говорить на португальском и итальянском языках.

Когда ей было 20 лет, она переехала в Лос-Анджелес и поступила в Американскую академию драматических искусств. В первый месяц после школы она получила на первую крупную роль в художественном фильме "Песчаные замки".

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