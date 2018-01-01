Девушка дня Instagram: сексапильная блогер Анюта Рай

У девушки 2,5 миллиона подписчиков в Instagram.

Анна Вячеславовна Харахашева, известная под нежным псевдонимом Анюта Рай является моделью Федора Шмидта и популярным блоггером, а так же дизайнером, работая под собственным брендом "Dress By Anyuta Rai". Девушка родилась в 1990 году в городе Екатеринбурге.

Несмотря на свой невысокий рост (167 см), Харахашева – достаточно востребованная модель. Помимо российских, ее приглашают работать и в международные проекты.

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