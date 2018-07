У девушки 138 тысяч подписчиков в Instagram.

Заралена Джексон - дизайнер-самоучка родом из Англии, которая сейчас проживает в США. Девушка снялась в шестом сезоне реалити-шоу "Ex on the Beach" на MTV.

Она управляет собственной компанией, и специализирующейся на пошиве одежды. В Instagram девушка зачастую выкладывает снимки в купальниках и откровенных позах.

