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Девушка дня Instagram: скандальная модель Кира Майер

Сегодня, 10:59
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1 / 20 Кира не стесняется демонстрировать фигуру и хвастаться пышной грудью (instagram.com/mayer_kira)

У девушки 150 тысяч подписчиков в Instagram.

Кира Майер — популярная российская модель в Instagram. Девушка стала скандально известной после того, как она стала фигуранткой уголовного дела за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы. Девушку экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, та причинила инспектору телесные повреждения.

На странице Instagram интернет-звезды можно найти откровенные фото топлес, в нижнем белье, на известных курортах. Кира не стесняется демонстрировать фигуру и хвастаться пышной грудью.

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Девушка дня Instagram, Кира Майер
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