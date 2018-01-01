Девушка дня Instagram: сногсшибательная модель с пышными формами Хельга Лавкейти

У девушки 4 миллиона подписчиков в Instagram.

Ольга Корбицына родилась 7 апреля 1992 года в Хабаровске. С началом своей модельной карьеры девушка взяла себе псевдоним Хельга Лавкейти и уже с этим именем покорила индустрию эротической фотографии, заявив о себе в 2012 году.

Довольно скоро Хельга Лавкейти освоилась в жанре откровенной фотографии и стала любимицей фотографов. Ее можно увидеть и в клипе Noize МС и в пикантной фотосессии с Батиштой. Ранее СМИ писали о ее романе со знаменитым футболистом "Реала" Хамесом Родригесом, сама она опровергала эту информацию.

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