Девушка дня Instagram: соблазнительная модель Светлана Билялова

У девушки 5,8 миллионов подписчиков в Instagram.

28-летняя модель из России Светлана Билялова считается одной из самых привлекательных Instagram-блогеров.

Число подписчиков Биляловой стало расти после того, как девушка снялась в клипах Тимати и Влада Соколовского.

Билялова усовершенствовала внешность путем пластических операций – увеличила губы и грудь. Она считает, что предела совершенству нет, и стремится быть похожей на темноволосую куклу Барби.

Модель выкладывает видео со своих тренировок и откровенные фотографии с отдыха.