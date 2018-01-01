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Девушка дня Instagram: жгучая красотка с выдающейся грудью Джулианна

Сегодня, 09:06
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1 / 20 Джулианна гордится своей фигурой, и часто постит пикантные фото (@juli_anne)

У девушки 4,8 миллиона подписчиков в Instagram.

23-летняя Джулианна не рвется в профессиональные модели, предпочитая сниматься только для локальных марок Нью-Йорка. Девушка проживает в Сан-Диего, Калифорния, и занимается своей модельной карьерой.

В этой жгучей красотке смешана немецкая и португальская кровь, она имеет параметры дюймовочки: 81-58-84 при росте в 165 см, и не стесняется выкладывать откровенные фото. Именно из-за пикантных снимков на время и заблокирован ее Instagram, однако девушка не отчаивается - у нее есть сайт, на котором она выставляет свои фото.

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Теги:  
Девушка дня Instagram, Джулианна
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