Девушка дня Instagram: "золотая Барби" Жасмин Сандерс

У девушки 2,8 миллионов подписчиков в Instagram.

Модель, начинающая актриса и посланница Bulgari Жасмин Сандерс родилась в Германии, в городе Франкенталь. С 13 лет девочка начала колесить по свету в качестве модели — несколько лет жила и снималась в ЮАР, потом в Лондоне и Нью-Йорке, участвовала в показах Diane von Furstenberg, Ralph Lauren и Victoria's Secret, снялась в трех ситкомах, стала музой легендарного визажиста Пэт МакГрат и в конце концов обосновалась в Лос-Анджелесе.

Жасмин называют "золотой Барби" не случайно. Учительница в школе звала ее златокудрой, а одноклассники уверяли, что на лицо она — вылитая Барби.