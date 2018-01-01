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Девушка дня Instagram: звезда Playboy и красотка-болельщица Мария Лиман

Сегодня, 10:43
Мария Лиман < >
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1 / 20 Мария Лиман разделась в поддержку сборной России (instagram.com/liman_maria)

У девушки 441 тысяча подписчиков в Instagram.

Мария Лиман – российская телеведущая и фотомодель. Девушку пригласили сняться для обложки украинского Playboy, а в конце 2015 года журнал Playboy назвал Марию Лиман самой красивой девушкой 2015 года — Playmate of the Year — и устроил в честь этого события вечеринку в одном из киевских клубов.

Мария также участвовала в фотосессии для календаря Playboy. Сейчас девушка активно поддерживает сборную России на ЧМ-2018 с помощью горячих фото в своем Instagram.

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Девушка дня Instagram, Мария Лиман
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