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Девушка дня Instagram: звезда рестлинга Ронда Раузи

Сегодня, 11:22
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1 / 10 Раузи убедила поклонников единоборств, что за женским дивизионом стоит следить (Фото: Sports Illustrated)

У девушки 10,3 миллионов подписчиков в Instagram.

Ронда Раузи - фанатка рестлинга с детства: она постоянно смотрела шоу по телевизору, а родители даже купили ей ростовую куклу Халка Хогана, которую она изорвала в лоскуты. Девушка в 2015-м впервые выступила в ринге. На турнире WrestleMania 31 Раузи помогла Дуэйну "Скале" Джонсону одолеть Triple H и Стефани МакМэн (дочь главы WWE). 

В последний раз Ронда дралась в UFC в конце 2016 года. И вот в январе 2018 ее представили в качестве бойца промоушена. Полноценно экс-чемпионка UFC дебютировала 8 апреля на WrestleMania 34 в Новом Орлеане. 

Ронда артистична и владеет мимикой: улыбка на ее лице стремительно сменяется предельно яростной гримасой. Не зря в UFC ее называли самой опасной женщиной на земле. В рестлинге Раузи уже добавила в свой стиль немного неадекватности. 

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Девушка дня Instagram, Ронда Раузи
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