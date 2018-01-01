Девушка и трофей. Фото Криштиану Роналду из Киева за день собрало восемь миллионов лайков

Снимок был сделан на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".
Снимок был сделан на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", футболист опубликовал его на своей странице в Instagram.
"Это тоже для тебя", — подписал фото спортсмен, он поставил в начале и в конце сообщения сердечки.
В соцсети снимок за день собрал более восьми миллионов лайков.
Ранее СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.
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