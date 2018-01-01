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Девушка и трофей. Фото Криштиану Роналду из Киева за день собрало восемь миллионов лайков

Сегодня, 11:54

Снимок был сделан на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Роналду
Криштиану Роналду в Киеве позировал со своей девушкой вместе с трофеем Лиги чемпионов Reuters
В Киеве португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду после победы команды в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 позировал вместе со своей девушкой — моделью из Испании Джорджиной Родригес — и трофеем.

Снимок был сделан на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", футболист опубликовал его на своей странице в Instagram. 

"Это тоже для тебя", — подписал фото спортсмен, он поставил в начале и в конце сообщения сердечки.

В соцсети снимок за день собрал более восьми миллионов лайков.

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Криштиану Роналду в Киеве позировал со своей девушкой Джорджиной Родригес вместе с трофеем Лиги чемпионов Скриншот с instagram.com/cristiano

Ранее СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

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Теги:  
Криштиану Роналду, Киев, Реал, финал Лиги чемпионов, Лига чемпионов, Джорджина Родригес
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