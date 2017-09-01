Девушки из "НеАнгелов" обнажились для глянца, опубликованы фото

После откровенной съемки Слава и Виктории задали не менее откровенные вопросы друг другу.

Участницы группы "НеАнгелы" , Слава и Виктория, украсили обложку сентябрьского номера мужского журнала XXL.

Об этом пишет ivona.

Номер получился весьма нестандартным: в роли приглашенного редактора выступил Никита Добрынин, а для cover-story "НеАнгелы" сменили привычные богемные облики на образы "отчаянных" домохозяек.

Ведь поп-дивам ничто мирское не чуждо: сходить за покупками в супермаркет — легко, устроить большую стирку в химчистке — проще простого, приготовить ужин — без проблем. И это все девушки делают в сексуальном нижнем белье, а на некоторых кадрах вообще без.

"В трусах по супермаркету мы еще не ходили!" — сказала Слава.

Можно смело сказать, что эта съемка была одной из самых отчаянных. Ведь в тот момент, когда мы позировали обнаженными люди спокойно совершали покупки, а иногда даже просили нас помочь достать что-то с полки", — прокомментировал Виктория.

Допис, поширений користувачем @xxl_ukraine Вер 1, 2017 о 12:16 PDT

Допис, поширений НеАнгелы (@babaslavka) Вер 1, 2017 о 8:18 PDT

В номере будет не только на что посмотреть, но и что почитать. Интервью, как и сам выпуск, тоже ознаменовалось непривычным форматом: после откровенной съемки Слава и Виктории задали не менее откровенные вопросы друг другу.

Напомним, ведущие "Евровидения" позировали для мужского глянца.