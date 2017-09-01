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Девушки из "НеАнгелов" обнажились для глянца, опубликованы фото

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НеАнгелы < >
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После откровенной съемки Слава и Виктории задали не менее откровенные вопросы друг другу.

НеАнгелы
XXL.ua
Участницы группы "НеАнгелы", Слава и Виктория, украсили обложку сентябрьского номера мужского журнала XXL.

Об этом пишет ivona.

Номер получился весьма нестандартным: в роли приглашенного редактора выступил Никита Добрынин, а для cover-story "НеАнгелы" сменили привычные богемные облики на образы "отчаянных" домохозяек.

Ведь поп-дивам ничто мирское не чуждо: сходить за покупками в супермаркет — легко, устроить большую стирку в химчистке — проще простого, приготовить ужин — без проблем. И это все девушки делают в сексуальном нижнем белье, а на некоторых кадрах вообще без.

"В трусах по супермаркету мы еще не ходили!" — сказала Слава.

Можно смело сказать, что эта съемка была одной из самых отчаянных. Ведь в тот момент, когда мы позировали обнаженными люди спокойно совершали покупки, а иногда даже просили нас помочь достать что-то с полки", — прокомментировал Виктория.

В номере будет не только на что посмотреть, но и что почитать. Интервью, как и сам выпуск, тоже ознаменовалось непривычным форматом: после откровенной съемки Слава и Виктории задали не менее откровенные вопросы друг другу.

Напомним, ведущие "Евровидения" позировали для мужского глянца.

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НеАнгелы, обнажились, глянец
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