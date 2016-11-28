Девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря

На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды.

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Слава и Вика порадовали своих поклонников сексапильной фотосессией.

Девушки позировали для эротического календаря издания XXL.

На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды. Грудь певицы прикрывают подтяжки.

Надо сказать, что это уже далеко не первая фотосессия артисток откровенного характера. Недавно Слава стала героиней нового номера журнала XXL. Она позировала в черном прозрачном боди.

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Відео, опубліковане користувачем НЕАНГЕЛЫ (@neangely.official) Лис 28, 2016 о 6:58 PST

Відео, опубліковане користувачем НЕАНГЕЛЫ (@neangely.official)Лис 28, 2016 о 6:58 PST

Напомним, телеведущая Леся Никитюк полностью обнажилась для мужского глянца.