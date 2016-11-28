Девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря

На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды.
Девушки позировали для эротического календаря издания XXL.
На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды. Грудь певицы прикрывают подтяжки.
Надо сказать, что это уже далеко не первая фотосессия артисток откровенного характера. Недавно Слава стала героиней нового номера журнала XXL. Она позировала в черном прозрачном боди.
Напомним, телеведущая Леся Никитюк полностью обнажилась для мужского глянца.