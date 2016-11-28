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Девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря

Сегодня, 18:31

На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды. 

Группа НеАнгелы
Instagram
 Участницы дуэта "НеАнгелы" Слава и Вика порадовали своих поклонников сексапильной фотосессией.

Девушки позировали для эротического календаря издания XXL.

На снимках Виктория позирует в черном комплекте белья, а Слава — в брюках без верхней одежды. Грудь певицы прикрывают подтяжки.

Надо сказать, что это уже далеко не первая фотосессия артисток откровенного характера. Недавно Слава стала героиней нового номера журнала XXL. Она позировала в черном прозрачном боди.

 

Группа НеАнгелы
Группа НеАнгелы Instagram

Группа НеАнгелы
Instagram

Напомним, телеведущая Леся Никитюк полностью обнажилась для мужского глянца.

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НеАнгелы, Слава, Вика, обнажились, мужской календарь, фотосессия
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