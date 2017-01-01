Диетологи назвали причину стремительного похудения Пугачевой

Певица за последние несколько лет сбросила свыше 20 килограмм.

Диетологи убеждены, что Пугачева сделала резекцию желудка Фото: Starface

Специалисты в области правильного питания убеждены, что причина значительного похудения 68-летней певицы Аллы Пугачевой - это эффект хирургического вмешательства.

Российские диетологи пришли к выводу, что известная певица сделала резекцию желудка, сообщает НТВ.

Заключение о том, что Пугачевой удалили часть желудка, сделала диетолог Екатерина Кривцова, которая ведет пациентов после аналогичных операций. Она заявила, что вес певицы уходит постепенно, это обычно и наблюдают после такого рода оперативных вмешательств.

Ранее ходили слухи, что Пугачева сделала другую операцию – липосакцию, удалив жировые отложения с проблемных зон. Певица слухи об операциях не комментирует и заявляет, что худеет самостоятельно.

"Нет у меня секретов. Жизнь любить, людей любить. Все в заповедях", - сказала она.

Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте заявила, что у ее мамы больное сердце, и операции она переносила только в связи с этим недугом.

"У мамы слабое сердце. Это все знают. У нее уже несколько стентов стоит. Это такая процедура необходимая, уже несколько раз проводили, периодически надо делать", - отметила Орбакайте.

Врачи признают, что Пугачева в последнее время значительно похудела. И высказывают гипотезу, что стремительное снижение веса может отрицательно отразиться на состоянии здоровья 68-летней певицы.

Напомним, ранее фотографией помолодевшей и похорошевшей супруги в соцсети похвалился российский шоумэн и телеведущий Максим Галкин.