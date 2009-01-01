Дима Билан попал в больницу

Однако свой недуг он не назвал.

Дима Билан Instagram

Певец Дима Билан не смог подняться на сцену и получить музыкальную награду "певец года", потому что сейчас находится в больнице.

Об этом пишет kp.ua.

"Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", — рассказал Билан.

Однако свой недуг он не назвал.

Напомним, что ее в прошлом году российский артист сильно похудел из-за гастрита, поскольку Билану пришлось перейти на сыроедение.

"Просто я решил себя немножко разгрузить, поскольку гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания. И поскольку были предпосылки возможного гастрита, я решил прислушаться к своему организму, более внимательно отнестись к своему здоровью. Я практикую сейчас сыроедение, занимаюсь спортом. Ем часто, но мало. Стараюсь есть по утрам каши. Просто более избирательно стал относиться к тому, что ем", — прокомментировал тогда похудение певец.

Напомним, Мария Яремчук угодила в больницу на Бали.