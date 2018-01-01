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Дима Билан позировал с "какашкой", забавные фото

Сегодня, 06:05

Снимки российского певца в соцсети собрали десятки тысяч лайков.

Билан
Дима Билан позировал с игрушкой в виде смайла "какашка" instagram.com/bilanofficial
Российский певец Дима Билан в честь Всемирного дня эмодзи (отмечается 17 июля) выложил в Сеть фотографии с игрушкой в виде смайла "какашка".

Снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram, за день они собрали более 47 тысяч лайков.

На фото исполнитель позирует, держа игрушку в руках. Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Блин, Дим, завязывай такие дурацкие посты выкладывать!", — написал igor76ivanovo. "Вы держите в руках любимый смайлик моей дочки", — поделилась sok_marianna. "Что-то вы прям похудели, Димочка", — считает leksia1998.

Билан
Дима Билан позировал с игрушкой в виде смайла "какашка" Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".

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Теги:  
Дима Билан, Всемирный день эмодзи
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