Дима Билан прилетел на голосование на самолете: "Потратил собственные средства и не жалею"

Певец отправился на избирательный участок по месту прописки.

Дима Билан решил не экономить на выборах и отправился на избирательный участок на самолете Фото: instagram/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан решил добраться до избирательного участка поселка Майское Кабардино-Балкарии, к которому прикреплен по месту прописки, на легкомоторном самолете.

Исполнитель посетовал, что из-за занятости не успел взять открепительный талон, поэтому был вынужден воспользоваться услугами авиации для участия в выборах президента России. Об этом он написал в Instagram.

Билан отметил, что был рад повидать родные места на своей малой родине, пообщаться с родственниками, поскольку в Майское не приезжал уже очень давно.

"Хочу добавить, что не так часто доводится тратить собственные средства на подобные истории, и сейчас совсем не жалею! Был рад повидать родные просторы, необходимые моей душе, там, где я тоже полезен, прописан и к слову, плачу объемные налоги именно в этот регион!", - написал певец.

Исполнитель отметил, что журналисты обрывали ему телефон и до последнего не верили, что он поедет на избирательный участок. Билан добавил, что проигнорировать такой день не смог бы.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны.

Как сообщалось ранее, "Студия Квартал 95" в своем последнем выступлении презентовала номер о том, как на одном из избирательных участков России отреагируют на внезапную победу не Владимира Путина, а другого кандидата.