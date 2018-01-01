Дима Билан рассказал о секретных съемках с Верой Брежневой

Российский певец назвал свою коллегу "искрящейся".

Дима Билан утверждает, что рад был повидать Веру Брежневу Скриншот с instagram.com/bilanofficial

В РФ украинская певица Вера Брежнева и ее российский коллега Дима Билан приняли участие в секретных съемках.

Съемки проходили в квартире артиста, написал он на своей странице в Instagram.

"… Секретные съемки для очень дорогого сердцу человека! И, по иронии судьбы, мы с Верой снимали в моей квартире! Я рад, а как квартира моя и съемочная группа заулыбалась… рад был повидать искрящуюся тебя, Вер!!!", — отметил певец.

Дима Билан утверждает, что рад был повидать Веру Брежневу Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Напомним, в сентябре 2017 года Вера Брежнева стала ведущей на российском телеканале. В декабре она отснялась в столице РФ Москве в новогоднем концерте.