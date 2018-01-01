"Дима откисает". Российский певец показал завораживающее фото из ванны

Снимок артиста в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Дима Билан позировал в ванне с "бальзамом-ополаскивателем" instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен в ванне, наполненной "бальзамом-ополаскивателем".

Завораживающий снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 44 тысяч лайков.

"Ну что, ежедневный ритуал, — в бальзам-ополаскиватель и спать!...", — подписал фото артист.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Дима откисает", — написала anna_kyyznec . "… очень седая борода стала", — отметила kateny4. "Фото завораживает…", — считает lerakrav_75.

Дима Билан позировал в ванне с "бальзамом-ополаскивателем" instagram.com/bilanofficial

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".

Читайте наши новости в Facebook