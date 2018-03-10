"Дима, я хочу от тебя детей": Маликов спародировал своих фанаток, видео

Артист выложил забавное видео на своей странице в Instagram.
"Что-то я разошелся и решил еще Вас поразвлекать! Снял актерский этюд на тему: каких я только не встречал фанаток за свои 30 лет на сцене…", - подписал видео на своей странице в Instagram артист.
Так, в видеоролике Маликов разделил своих поклонниц на типы: верующая, не верующая, знает все песни, будущая мамочка, мамочка, пришла с мужем.
Подписчики оценили чувство юмора певца, кто-то узнал в зарисовках себя.
"Да уж! Лет так цать назад я была одним из персонажей данной зарисовки. Писала письма в 50/50. Ой! Забавно вспомнить! Но! Теперь просто уважение", "А где же опросик "а к какому типу относитесь вы"?)) Вот я, допустим, мамочка", - писали одни.
Другие же придумали еще один тип поклонниц: "А тип внучка: "моя мама выросла на ваших песнях!!!".
Были и те, кто иронизировал насчет возраста фанаток певца: "Твои поклонницы ещё живы?".
Ранее Дмитрий маликов рассказал рассказал, как в пьяном бреду избил свою супругу.