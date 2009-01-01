Диму Билана будут лечить в Израиле

Свою последнюю госпитализацию он связал с проблемами поясницы и грыжами.

Дима Билан Instagram

Неожиданно полысевший Дима Билан скрылся от посторонних глаз и собирается ехать на лечение в Израиль.

Об этом пишет paparazzi.

Все что происходит со здоровьем Билана, выглядит несколько подозрительно. Свое похудение он объяснял проблемами с желудком, хотя далек не всех, у кого гастрит и прочие болезни ЖКТ так сильно худеют.

Свою последнюю госпитализацию он связал с проблемами поясницы и грыжами, которые там образовались. Вроде как, это от прыжков на сцене, но последний раз Билан публично прыгал на Евровидении, а это было много лет назад.

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Ну, а его внезапное облысение Яна Рудковская и вовсе объяснила неким новым проектом. Но вот, что это за проект, не известно. Ведь сейчас Дима в отпуске и планирует вернуться к очередным эфирам проекта "Голос. Дети", а потом отправиться на лечение в Израиль.

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