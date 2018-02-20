"Дивы в трусах не выходят на сцену": фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с ее нового шоу

Певица поделилась фото с выступления в Минске.
На своей странице в Instagram Лорак поделилась очередным фото образа, от которого подписчики артистки не пришли в восторг. На сцене певица стоит в облегающем боди и огромной меховой шубе.
"Столько красивых платьев, а на сцене в боди....", "Красивая, но в купальнике выглядит не очень сексуально", "Что за мода пошла в купальниках петь, пошлятина. Запарили уже одна порнография на сцене, с детьми даже концерт невозможно смотреть. Проституция полная", "Богиня, дива... Смешно. Богини в трусах не выходят на сцену... Хоть на секунду представьте, что София Ротару вышла на сцену в трусах... или Алсу... Вот они эталон женственности! А этой уже сороковник, а ведёт себя, как легкомысленная малолетка", - возмущались подписчики звезды.
Преданные поклонники певицы как всегда засыпали ее комплиментами.
"Восхитительная!!! Самая шикарная девочка!", "Шикарная!", - восхищались артисткой фанаты.
Другие же подписчики начали приглашать Лорак в тур по своей стране.
"Искренне поддерживаю Вас и жду очень сильно тур по Украине!", "Мечтаю увидеть вас с новым шоу в Польшe", - поклонники звали Лорак выступить в своих городах.