"Дивы в трусах не выходят на сцену": фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с ее нового шоу

Певица поделилась фото с выступления в Минске.

Ани Лорак появилась на сцене в облегающем боди anilorak/instagram

Украинская певица Ани Лорак сейчас активно гастролирует с новым шоу "Дива". Певица уже выступила в Минске, фото ее нарядов разлетелись по Сети, и вызвали большой ажиотаж и обсуждения.

На своей странице в Instagram Лорак поделилась очередным фото образа, от которого подписчики артистки не пришли в восторг. На сцене певица стоит в облегающем боди и огромной меховой шубе.

"Столько красивых платьев, а на сцене в боди....", "Красивая, но в купальнике выглядит не очень сексуально", "Что за мода пошла в купальниках петь, пошлятина. Запарили уже одна порнография на сцене, с детьми даже концерт невозможно смотреть. Проституция полная", "Богиня, дива... Смешно. Богини в трусах не выходят на сцену... Хоть на секунду представьте, что София Ротару вышла на сцену в трусах... или Алсу... Вот они эталон женственности! А этой уже сороковник, а ведёт себя, как легкомысленная малолетка", - возмущались подписчики звезды.

Преданные поклонники певицы как всегда засыпали ее комплиментами.

"Восхитительная!!! Самая шикарная девочка!", "Шикарная!", - восхищались артисткой фанаты.

Другие же подписчики начали приглашать Лорак в тур по своей стране.

"Искренне поддерживаю Вас и жду очень сильно тур по Украине!", "Мечтаю увидеть вас с новым шоу в Польшe", - поклонники звали Лорак выступить в своих городах.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Фев 19, 2018 в 11:17 PST

Ранее Ани Лорак похвасталась своими достижениями в России.