Дизайнер Кельвин Кляйн встречается с парнем младше его на 45 лет

Изначально Кевин был музой Кляйна.
Об этом пишет jetsetter.ua.
С недавних пор Кляйн был неоднократно замечен в сопровождении модели Кевина Бейкера. Разница в возрасте влюбленных составляет 45 лет. Свой роман Кляйн и Бейкер никак не комментируют, но их недавний совместный отдых на Сент-Барт подтверждает слухи.
По словам приближенных, изначально Кевин был музой Кляйна, но платонические отношения переросли в роман. О самом Бейкере информации в СМИ и социальных сетях почти нет, как и совместных фотографий с дизайнером в его Instagram-аккаунте, в котором молодой человек выкладывает преимущественно снимки своей собаки.
Напомним, Сергей Соседов рассекретил бойфренда Лазарева.
Фото worldredeye.com