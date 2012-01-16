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Дизайнер Кельвин Кляйн встречается с парнем младше его на 45 лет

Сегодня, 16:27

Изначально Кевин был музой Кляйна.

Кельвин Кляйн
Кельвин Кляйн и Кевин Бейкер worldredeye.com
Легендарный дизайнер Кельвин Кляйн не был замечен в отношениях после скандального романа с порноактером Ником Грубером, который, в свое время, был предметом пересудов в таблоидах.

Об этом пишет jetsetter.ua.

С недавних пор Кляйн был неоднократно замечен в сопровождении модели Кевина Бейкера. Разница в возрасте влюбленных составляет 45 лет. Свой роман Кляйн и Бейкер никак не комментируют, но их недавний совместный отдых на Сент-Барт подтверждает слухи.

Кевин Бейкер
Кевин Бейкер Instagram

По словам приближенных, изначально Кевин был музой Кляйна, но платонические отношения переросли в роман. О самом Бейкере информации в СМИ и социальных сетях почти нет, как и совместных фотографий с дизайнером в его Instagram-аккаунте, в котором молодой человек выкладывает преимущественно снимки своей собаки.

Кевин Бейкер
Instagram

Напомним, Сергей Соседов рассекретил бойфренда Лазарева.

Фото worldredeye.com

 

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Дизайнер, Кельвин Кляйн, бойфренд, отношения, гей, гомосексуализм
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