"Дизлайк за русский язык". В Сети противоречиво оценили совместный клип Бумбокс и O. Torvald: видео

Музыкальная работа стала основанием для зрелищного клипа.

Евгений Галич сыграл в клипе эффектную роль Фото: Instagram/Евгений Галич

Популярные украинские группы Бумбокс и O. Torvald презентовали клип на песню "Вечер в Рио". Несмотря на романтическое название трека, видео получилось в стиле боевика и было воспринято пользователями Сети по-разному.

Остросюжетный сценарий экранизировал режиссер Никита Квасников. Видео опубликовано в YouTube

"Лето 2014 года O. Torvald работают над материалом, который позже станет альбомом "Ты Есть". Во время одной из сессий, Андрей Хлывнюк, который выступает в этом альбоме в разных ипостасях, заходит в студийную комнату и говорит: "Ну, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше". Так появилась поп-рок-хит-песня "Вечер в Рио", - рассказали музыканты историю создания клипа.

Для съемок клипа пригласили актрису Анну Рикунову, которая села за руль дорогого авто и начала погоню за музыкантами, прекрасно справившись с ролью женщины в истерике.

К зрелищному музыкальному боевику в Сети отнеслись критично, оставив под видео преимущественно негативные комментарии.

"Ну такое, смысла я вообще не понял. Песня классная и тизер многообещающий, в итоге вся идея клипа вместилась в тизер, а клип просто растянул эту идею. Ребята, вы классные, но клип меня расстроил", "Люблю вас, но клипу дизлайк", "Песня классная, клип не на уровне, динамики не хватает, чересчур наигранно, на одном кадре машина ускоряется и тут другой кадр, на котором четко видно, что девушка на машине и не пытается сблизиться", "Ну такое...клип откровенно плохой, не интересный. Пора сделать ставку на сюжеты или, как минимум, видеоряд добротный", "Дизлайк за русский язык", - написали комментаторы.

Напомним, известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала начала съемки клипа на песню "Крылья", в котором она сыграет одну из ролей.

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