Для Мелании Трамп создадут отдельную гримерную в Белом доме

На создание макияжа для Трамп уходит чуть больше часа.

Мелания Трамп Instagram

После избрания Дональда Трапма новым президентом США внимание к его жене Мелании стало не менее велико, чем к самому политику.

Об этом пишет Spletnik.

Журналисты отслеживают каждый шаг новой первой леди и узнают все новые подробности о том, что же планирует делать Мелания на своем теперешнем посту.

Представителям западной прессы стало известно, что в Белом доме, куда Дональд и Мелания переселятся уже 20 января, для супруги Трампа будет приготовлена отдельная комната для создания макияжа и причесок, совмещенная с гардеробной. Особое внимание в гримерной будет уделено освещению, которое призвано помочь стилистам миссис Трамп создавать идеальные образы для своей знаменитой клиентки.

Reuters

"Мелания хочет комнату с идеальным освещением, так как это поможет сделать работу нашей творческой команды более эффективной", — рассказал журналистам визажист Мелании Николь Брил, добавив, что обычно на создание макияжа для Трамп уходит чуть больше часа. Николь также призналась, что с нетерпением ждет возможности создать образ Мелании в день инаугурации ее мужа.

"Мы проведем творческую встречу и обсудим детали каждого из образов Мелании в день инаугурации. Мелания расскажет, чего она от нас ждет — у нее всегда есть представление о том, как она хочет выглядеть. Я с нетерпением жду возможности увидеть наряд, который она выбрала для этого события. Участвовать в создании ее безупречного образа — большое удовольствие", — рассказала журналистам Николь.

Добавим также, что собственная гримерная в Белом доме не означает "собственный кабинет": переезжать в Вашингтон Мелания не собирается.

Напомним, к переезду в столицу США готовятся лишь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, которые будут помогать Дональду Трампу.