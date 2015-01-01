"Для нее деньги не пахнут". В Сети раскритиковали Лободу за планы выступить в Москве

Украинская певица планирует дать концерт в России 31 марта.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

В конце марта украинская певица— Loboda — планирует дать большой сольный концерт в Москве.

Об этом говорится на ее официальной странице в Facebook.

Исполнительница должна выступить в столице РФ 31 числа, новость о мероприятии возмутила ряд пользователей соцсети.

В частности, запланированное мероприятие прокомментировала украинский продюсер Алена Мозговая. Позже под ее постом люди высказали свое недовольство.

"Достали уже эти предатели! Закончится война и они скажут: "Так мы шо, мы ниче"! Тьфу на них!!!", — отметила Юлия Стрелецкая. "Дура", — обозвала Лободу Лена Ленчик. "Деньги не пахнут... для нее", — считает Marina Manichka.

Реакция пользоватей соцсети на новость, что Loboda планирует дать концерт в Москве Скриншот со страницы facebook.com/olenamozgova1

Ранее украинская певица, судья популярного вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль заявила, что не выступает в России и является артистом, который "сумел поставить национальные интересы выше собственных".

Фото: instagram.com/lobodaofficial