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"Для нее деньги не пахнут". В Сети раскритиковали Лободу за планы выступить в Москве

Сегодня, 15:54

Украинская певица планирует дать концерт в России 31 марта.

Лобода,Loboda
Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial
В конце марта украинская певица Светлана Лобода — Loboda — планирует дать большой сольный концерт в Москве.

Об этом говорится на ее официальной странице в Facebook.

Исполнительница должна выступить в столице РФ 31 числа, новость о мероприятии возмутила ряд пользователей соцсети.

В частности, запланированное мероприятие прокомментировала украинский продюсер Алена Мозговая. Позже под ее постом люди высказали свое недовольство.

"Достали уже эти предатели! Закончится война и они скажут: "Так мы шо, мы ниче"! Тьфу на них!!!", — отметила Юлия Стрелецкая. "Дура", — обозвала Лободу Лена Ленчик. "Деньги не пахнут... для нее", — считает Marina Manichka.

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Реакция пользоватей соцсети на новость, что Loboda планирует дать концерт в Москве Скриншот со страницы facebook.com/olenamozgova1

Ранее украинская певица, судья популярного вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль заявила, что не выступает в России и является артистом, который "сумел поставить национальные интересы выше собственных".

Фото: instagram.com/lobodaofficial

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