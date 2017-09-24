Дмитрий Комаров показал родителей в день их "коралловой свадьбы"

Телеведущий также обратился к тем, кто постоянно повторяет, что ему пора жениться.
На странице в Instagram Дмитрий выложил архивное черно-белое фото, сделанное в день свадьбы отца и матери 24 сентября 1982 в Киеве.
"Сегодня у нас в семье праздник - мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе! Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители — две самых дорогих человека на земле. Многое из того, что я сегодня делаю, я делаю благодаря им и для них. Спасибо, что в начале 80-х решили быть вместе", — подписал фотографию Комаров.
Также Дмитрий обратился к тем, кто ему постоянно повторяет, что и ведущему пора жениться.
"Для тех, кто сейчас начнет писать: "Дмитрий, и вам пора жениться", — отвечу. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: "Ну когда же, когда?" Но папа не обращал внимания на то, что кто-то говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: восходил в горы, на вершины Кавказа и Тянь Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР - тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали: "Почему не замужем?" А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания. И родители смогли создать абсолютно счастливую семью", — продолжил ведущий
24 сентября 1982 года. Киев. На входе в центральный ЗАГС. Свадьба моих родителей. Сегодня у нас в семье праздник - мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе!)) Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители - два самых дорогих человека на земле. Многое из того, что я сегодня делаю, я делаю благодаря им и для них. Спасибо, что в начале 80-х решили быть вместе)) Я очень рад, что это произошло)) А для тех, кто сейчас начнет писать: "Диииима, и вам пора жениться", отвечу. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: ну когда же, когда? Но папа не обращал внимания на то, что кто-то там говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: восходил в горы, на вершины Кавказа и Тянь Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР - тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали - почему не замужем? А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания. И родители смогли создать абсолютно счастливую семью. Не смотря на ужасающее финансовое положение в 90-е, подарить счастливое, волшебное, правильное детство троим детям, всех хорошо воспитать и выучить. Не нужно в любых вопросах придумывать возраст, когда "пора". Сегодня времена поменялись. "Срока годности" у людей, к счастью, нет (ну или он стал существенно дольше). Поэтому кому, когда, где, с кем и как идти под венец - только личное дело каждого. Не нужно подсказывать и вмешиваться в такие интимные дела. Лучше просто порадоваться и поздравить, когда вам придет приглашение на свадьбу)) P.S. Мои родители - люди непубличные и очень скромные. Мне стоило больших трудов выпросить эту фотку и разрешение на её публикацию)) Мамуля, папа, вы нереально крутые и вам не нужно ничего стесняться!!!)) ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!