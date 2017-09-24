Дмитрий Комаров показал родителей в день их "коралловой свадьбы"

Телеведущий также обратился к тем, кто постоянно повторяет, что ему пора жениться.

Дмитрий Комаров Instagram

На странице в Instagram Дмитрий выложил архивное черно-белое фото, сделанное в день свадьбы отца и матери 24 сентября 1982 в Киеве.

"Сегодня у нас в семье праздник - мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе! Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители — две самых дорогих человека на земле. Многое из того, что я сегодня делаю, я делаю благодаря им и для них. Спасибо, что в начале 80-х решили быть вместе", — подписал фотографию Комаров.

Также Дмитрий обратился к тем, кто ему постоянно повторяет, что и ведущему пора жениться.

"Для тех, кто сейчас начнет писать: "Дмитрий, и вам пора жениться", — отвечу. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: "Ну когда же, когда?" Но папа не обращал внимания на то, что кто-то говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: восходил в горы, на вершины Кавказа и Тянь Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР - тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали: "Почему не замужем?" А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания. И родители смогли создать абсолютно счастливую семью", — продолжил ведущий

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал брата и сестру.