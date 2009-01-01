Дмитрий Комаров со змеей на шее дал советы путешественникам

Телеведущий назвал свои любимые страны для путешествий.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

Главный теле-путешественник страны Дмитрий Комаров, вывернувший "Мир наизнанку", побил все рекорды посещаемости и провел уже вторую аншлаговую тревел-встречу во Freedom Event Hall.

На протяжении четырех часов подряд известный тележурналист и ведущий рассказывал зрителям о своих экспедициях в разные уголки мира.

Захватывающие истории, лайфхаки заядлого путешественника, закадровые фото и видео на большом экране, а также большая змея, извивающаяся на шее Комарова, легко погрузили присутствующих в экзотическую атмосферу программы "Мир наизнанку", которая уже больше 6 лет выходит на телеканале 1+1.

Так, телеведущий откровенно рассказал о запретной съемке священных кремаций, судьбоносном решении не садиться на борт самолета, потерпевшего крушение, приключениях и "играх с законом" на Кубе и даже научил "горячим" словечкам для назойливых попрошаек в Индии.

Особенный интерес зрителей, вызвал ответ Дмитрия, облетевшего половину земного шара, на вопрос из зала "Какие ваши любимые страны?".

"Я уже 6 раз возвращался в Индию. Также Камбоджа, Тайланд, Индонезия — мои любимые страны для отдыха. Всего на 20 долларов в день можно насладиться жизнью настоящей Индии. Этого хватит на ночлег, еду, транспорт. Конечно, можно взять за несколько тысяч долларов VIP-тур на роскошном поезде махараджей. Но меня больше привлекает прочувствовать страну изнутри. Для этого я снимаю квартиру, у меня есть ключи, чувствую себя местным жителем, сам планирую свой маршрут", — ответил телеведущий.

Закончилась тревел-встреча с Комаровым 4-часовой фото и автограф-сессией.

Напомним, Дима Комаров стал очевидцем землетрясения.