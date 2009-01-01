Дмитрий Комаров спас девушку от самоубийства

Девушка поблагодарила Дмитрия за поход и незабываемые впечатления и пообещала, что больше не будет пытаться совершить самоубийство.

Вчера в новом выпуске проекта "Мир наизнанку. Япония" телеведущий Дмитрий Комаров помог 27-летней девушке Яйо, которая уже несколько раз пыталась совершить самоубийство, вновь обрести смысл жизни.

Яйо уже знакома зрителям с первого выпуска цикла программ о Японии.

Тогда Дмитрий встретил ее у скалы, где она сообщила о своих намерениях свести счеты с жизнью. У Яйо есть муж, дети и любимая работа, однако она не видела смысла жить дальше. Телеведущего глубоко поразила история девушки, и он пригласил ее в поход к вершине вулкана "Фудзияма". Невероятная красота "горы богов" и доводы ведущего тревел-шоу помогли убедить Яйо отказаться от своих намерений.

"Восхождение на Фудзияму было моей мечтой. Но я даже представить не мог, что случайная встреча с Яйо превратит мечту в важную миссию, цена которой - человеческая жизнь. Я спускался с горы и думал, что иногда просто поговорив с человеком, которому тяжело на душе, можно спасти ему жизнь", — говорит Дмитрий.

Девушка поблагодарила Дмитрия за поход и незабываемые впечатления и пообещала, что больше не будет пытаться совершить самоубийство.

"Спасибо тебе. Ты изменил мои мысли и, наверное, всю мою жизнь. Я никогда не общалась с жителями других стран, а за эти два дня мое видение мира полностью изменилось. Я поняла, как узко я смотрела на мир. А он значительно шире чем мне казалось. Спасибо за это восхождение. Я уже никогда не буду жить как раньше", — сказала Яйо.

Напомним, ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал героем аниме.