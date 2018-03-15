Дмитрий Маликов сменил прическу и потролил Игоря Николаева, видео

Артист выложил новое забавное видео в Instagram.

Артист выложил новое забавное видео в Instagram dmitriy_malikov/instagram

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов выложил смешное видео совместно с бьюти-блогером Наташей Ящук, на котором девушка сделала артисту локоны.

"Я наконец-то решился поменять свой образ и обратился к самому популярному бьюти-блогеру в стране Наташе Ящук", - подписал видео на своей странице в Instagram артист.

Также он создал хештеги "я вам Димон" и "бьютиблогер".

Также в видео артист потролил своего коллегу Игоря Николаева – на звонке у Ящук стояла песня Николаева "Выпьем за любовь", и она отправилась делать такую же прическу артисту.

Поклонники оценили чувство юмора певца.

"Приезжай в Дагестан) там бесплатно имидж поменяют тебе)", "У вас прекрасное чувство юмора)", "Вот это поворот)) Дмитрий реально и серьезно работает над своей популярностью в инстаграме", "Очень подняли настроение, Дмитрий! Спасибо! Ждём новых видео", - писали поклонники.

На странице Ящук также появилось видео с участием Маликова, где он выступает в роли эксперта по макияжу и дает совет как понравиться родителям парня.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 15 Мар 2018 в 7:56 PDT

Публикация от Натали Ящук (@natali_iashchuk) 15 Мар 2018 в 8:01 PDT

Ранее Маликов спародировал своих фанаток.