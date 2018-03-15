Дмитрий Маликов сменил прическу и потролил Игоря Николаева, видео

Артист выложил новое забавное видео в Instagram.
"Я наконец-то решился поменять свой образ и обратился к самому популярному бьюти-блогеру в стране Наташе Ящук", - подписал видео на своей странице в Instagram артист.
Также он создал хештеги "я вам Димон" и "бьютиблогер".
Также в видео артист потролил своего коллегу Игоря Николаева – на звонке у Ящук стояла песня Николаева "Выпьем за любовь", и она отправилась делать такую же прическу артисту.
Поклонники оценили чувство юмора певца.
"Приезжай в Дагестан) там бесплатно имидж поменяют тебе)", "У вас прекрасное чувство юмора)", "Вот это поворот)) Дмитрий реально и серьезно работает над своей популярностью в инстаграме", "Очень подняли настроение, Дмитрий! Спасибо! Ждём новых видео", - писали поклонники.
На странице Ящук также появилось видео с участием Маликова, где он выступает в роли эксперта по макияжу и дает совет как понравиться родителям парня.